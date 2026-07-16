فيدان يزور ساحة الاستقلال في كييف

أنقرة/ الأناضول

زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن وزير الخارجية التركي، زار برفقة نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، ساحة الاستقلال والنصب التذكاري للأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.