في اتصال هاتفي بينهما، بحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية للأناضول..

فيدان يبحث مع عراقجي الاتفاق الأمريكي الإيراني في اتصال هاتفي بينهما، بحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية للأناضول..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية للأناضول.

وذكرت المصادر أن عراقجي أعرب خلال الاتصال عن شكره لتركيا على مساهماتها في دعم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

من جانبه، أعرب فيدان عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه، معرباً عن أمله في أن تُفضي المباحثات المكملة للعملية إلى نتائج إيجابية.

وأكد فيدان ضرورة التحلي باليقظة إزاء أي محاولات أو استفزازات قد تستهدف تنفيذ الاتفاق، مشدداً على أن تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.