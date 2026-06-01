في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية..

فيدان وعراقجي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية..

إسطنبول/الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، بأن الوزيرين تناولا آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى المرحلة التي وصلت إليها عملية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، علقت إيران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية بين البلدين عبر الوسطاء، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلنا في وقت سابق الاثنين، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.