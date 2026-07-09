في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في الخارجية التركية

فيدان وعراقجي يبحثان آخر التطورات بالمنطقة ووقف إطلاق النار في اتصال هاتفي، بحسب مصادر في الخارجية التركية

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر التطورات في المنطقة ووقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أن فيدان وعراقجي، أجريا اتصالا هاتفيا الخميس.

وأضافت المصادر أن الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة ووضع وقف إطلاق النار.



ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن سلسلة هجمات على إيران، بعد يوم من شنها هجمات مماثلة، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات أثناء عبورها المضيق، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.