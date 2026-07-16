جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها عقب مباحثاتهما في العاصمة كييف.

فيدان: لا نريد تمدد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها عقب مباحثاتهما في العاصمة كييف.

كييف/ الأناضول

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بكييف:

- لا يمكن تبرير استهداف الموانئ وناقلات النفط وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر في البحر الأسود

- أحد أهم أركان أي اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا يتمثل في الضمانات الأمنية المقدمة لكييف

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن بلاده لا تريد أن تمتد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها عقب مباحثاتهما في العاصمة كييف.

وأضاف فيدان: "لا يمكن تبرير استهداف الموانئ وناقلات النفط وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر في البحر الأسود"، دون تفاصيل أخرى.

وأكد أنه "سيكون من المفيد للغاية استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول على غرار ما حدث سابقا".

وأشار فيدان إلى أن خطر اتساع رقعة الحرب لا يزال يشكل تهديدا جديا، لافتا إلى أن التصعيد يتزايد بأشكال مختلفة.

وأضاف أن التطورات التي تهدد أمن البحر الأسود تزيد من هذه المخاوف، قائلا: "لا نريد أن تمتد الحرب إلى البحر الأسود".

وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في البحر الأسود، وأن على جميع الأطراف التحلي بالحكمة والتصرف بمسؤولية.

وأوضح الوزير التركي أنهم منخرطون في بحث استراتيجيات جديدة للخروج من الحلقة المفرغة في الحرب الروسية الأوكرانية، مبينًا أن هناك أفكار جديدة ويجري مناقشتها في اجتماعات مع الأطراف والوسطاء.

- ضرورة استمرار محادثات إسطنبول

وقال فيدان: "أعتقد أن استمرار المفاوضات التي تجرى في إطار محادثات إسطنبول كما كانت خلال العام الماضي، سيكون مفيدا للغاية".

وأوضح أن صيغة إسطنبول أتاحت لمسؤولين من الجانبين الاجتماع في مختلف المجالات، وأسهمت في تعزيز الشفافية وإجراء مفاوضات مباشرة ومثمرة.

وشدد على أهمية استمرار هذا النوع من المباحثات دون انقطاع، قائلا: "استمرار الحرب لا يعني أن هذا المسار التفاوضي لا يمكن أن يستمر".

وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين انخرطوا في المسار عقب محادثات إسطنبول سعيا للتوصل إلى نتائج أكثر حسما، قائلا: "إلا أن الحرب ما زالت مستمرة، مع تزايد مخاطر التصعيد".

وفي سياق متصل، أكد فيدان أن أحد أهم أركان أي اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا يتمثل في الضمانات الأمنية المقدمة لكييف، والتي تشمل عناصر برية وبحرية وجوية.

وأضاف أن تركيا قبلت قيادة العناصر البحرية ضمن هذه الضمانات الأمنية المحتملة، مشيرا إلى وجود تفاهم مع الحلفاء بهذا الشأن، وأن أعمال التخطيط تجري حاليا من قبل القوات البحرية للدول الحليفة المعنية.

يتبع////