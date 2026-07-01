فيدان: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوسعية تدفع نحو الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي جينبك قولوباييف، الأربعاء، عقب مشاركتهما في الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين في أنقرة.

وأشار فيدان إلى أن التعاون بين قيرغيزستان وتركيا يتعزز بشكل مطرد، مبينًا أن الاجتماع استعرض مدى تنفيذ الأهداف المحددة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ولفت إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والقرغيزي صدر جاباروف وضعا هدفًا يبلغ 5 مليارات دولار لحجم التجارة بين البلدين، مؤكدًا أن الجانبين يعملان على تحقيقه.

وذكر أن 350 شركة تركية تنشط في قرغيزستان، وأن العدد في تزايد مستمر.

وأشار فيدان إلى أن الاجتماع تناول قضايا الربط والتمويل والاستثمار، قائلاً: "رأينا في الأحداث الأخيرة المتعلقة بإيران أن الربط ونقل البضائع والمنتجات قضايا ذات أهمية استراتيجية، وأصبحت الممرات وطرق الاتصال أكثر أهمية".

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضًا الوضع في غزة ولبنان وسوريا، ولا سيما القضية الفلسطينية، قائلاً: "سياسة نتنياهو التوسعية تدعم الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية في المنطقة".

وتابع: "ما الذي يمكننا فعله كمجتمع دولي لوقف هذه السياسة؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها؟ وما نوع خطة العمل التي يمكن طرحها؟ نحن في تركيا نناقش هذه القضية مع جميع شركائنا الدوليين".

يتبع///