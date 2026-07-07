فيدان: أمن أوروبا لا يقتصر على الاتحاد ولتركيا دور محوري فيه

أنقرة / الأناضول

** وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:

- حلف الناتو يجب ألا يظل مجرد إطار يستجيب للتهديدات القائمة

- بقاء قنوات الاتصال والحوار الدبلوماسي مع روسيا مفتوحة أمر ضروري لضمان الأمن الأوروبي

- أوروبا ينبغي ألا تعتبر دعوات الولايات المتحدة إلى تقاسم الأعباء الدفاعية بمثابة ضغط نفسي

- أجواء تبادل اللوم بين أوروبا والولايات المتحدة لن تكون طاغية خلال قمة الناتو في أنقرة

- أصعب مرحلة في التحضير للقمة كانت إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة فيها

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أمن أوروبا لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي وحده، بل يتطلب مقاربة أكثر شمولاً، مشدداً على الدور المحوري الذي تؤديه تركيا في هذا الإطار.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية، ألقى فيدان كلمة بالعاصمة أنقرة خلال فعالية بعنوان: "الأمن الأوروبي بعد قمة أنقرة: تعزيز التعاون بين حلفاء الناتو في عموم أوروبا"، الاثنين، نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية التركية بالتعاون مع "معهد تشاتام هاوس" في لندن.

وأشار فيدان إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينبغي أن يركز في المرحلة المقبلة على بناء القدرات الاستراتيجية، موضحاً أن الحلف لا ينبغي أن يظل مجرد إطار يستجيب للتهديدات القائمة، بل يجب أن يطور رؤية أمنية أكثر شمولاً وطويلة الأمد.

وأضاف أن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وأوروبا، رغم وجودها، لن تتحول إلى أزمة خارجة عن السيطرة خلال قمة الناتو، بل يمكن إدارتها، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة تكتسب أهمية كبيرة من حيث إدارة هذه الخلافات.

ولفت فيدان إلى الدور المحوري لتركيا في ضمان الأمن الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وترى أن الحفاظ على قنوات الاتصال والحوار الدبلوماسي مع روسيا أمراً ضرورياً لضمان الأمن الأوروبي.

وأوضح أن القدرات الصناعية الدفاعية للناتو يجب ألا يُنظر إليها من منظور يقتصر على الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن دولاً مثل تركيا وبريطانيا، التي تمتلك صناعات دفاعية قوية، تُعد أطرافاً طبيعية وضرورية ضمن التعاون الدفاعي الأوروبي.

وأشار إلى أن أوروبا ينبغي ألا تعتبر دعوات الولايات المتحدة لتقاسم الأعباء الدفاعية بمثابة ضغط نفسي أو تهديد، بل عليها أن تتحمل مسؤولية أكبر، مؤكداً أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يمثل عنصراً أساسياً لتعزيز المرونة الاستراتيجية للقارة.

وأعرب فيدان عن اعتقاده بأن أجواء تبادل اللوم بين أوروبا والولايات المتحدة لن تكون طاغية خلال قمة الناتو في أنقرة، مضيفاً أن أصعب مرحلة في التحضير للقمة كانت إقناع الرئيس الأمريكي بالمشاركة، وأن تجاوز هذه العقبة يعني إنجاز الجزء الأصعب من التحضيرات.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.



وتحظى قمة أنقرة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.