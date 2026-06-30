على لسان وزير الخارجية إيفان خيل في تصريح لمراسل الأناضول...

فنزويلا: نشكر تركيا ورئيسها على الوقوف إلى جانبنا بعد كارثة الزلزال على لسان وزير الخارجية إيفان خيل في تصريح لمراسل الأناضول...

كاراكاس / الأناضول



أعرب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى بلاده عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وأكد خيل في تصريح لمراسل الأناضول، أن الدعم التركي لفنزويلا يحظى بتقدير كبير من قِبل شعب بلاده.

وأضاف قائلا: "نود أن نتوجه بالشكر إلى الحكومة التركية، وإلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى جميع أفراد فريق البحث والإنقاذ التركي المنتشرين في فنزويلا، لعدم ادخارهم أي جهد في دعمنا وسط هذه الأزمة الكبيرة".

وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث تنسيق عمليات الإغاثة.

وتابع: "بحثت شخصيا مع وزير الخارجية فيدان تنسيق جهود المساعدة، ونحن ممتنون للغاية لجميع أشكال الدعم التي قدمتها تركيا".

وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن وجود الفريق التركي والمعدات التي جلبها "يحظى بأهمية كبيرة".

واستطرد قائلا: "ننتظر وصول مزيد من المساعدات التركية، ونشعر دائما بمساندة الشعب التركي الشقيق إلى جانبنا. وما حدث مؤخرا يؤكد أننا بلدين وشعبين شقيقين يفهم أحدهما الآخر".

والاثنين، زار وزيرا الدفاع غوستافو غونزاليس لوبيز والخارجية إيفان جيل، فريق البحث والإنقاذ التركي الذي يواصل مهامه في ولاية لا غوايرا، عقب الزلزال.

وخلّف الزلزال المزدوج، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، حتى يوم الاثنين 1719 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.