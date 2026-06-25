الزلزالين يفصل بينهما 39 ثانية، بقوة 7.2 و7.5 درجات

فنزويلا.. مقتل 32 شخصا وإصابة 700 إثر زلزالين عنيفين الزلزالين يفصل بينهما 39 ثانية، بقوة 7.2 و7.5 درجات

أنقرة / الأناضول

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الخميس، مقتل 32 مواطنا وإصابة أكثر من 700، إثر زلزالين عنيفين ضربا البلاد بشكل متتال.



وقالت رودريغيز خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب الزلزالين، إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، معربة عن مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.



وأوضحت رودريغيز أن ولاية لا غويرا كانت الأكثر تضررا، حيث "انهارت عشرات المباني، وتواجه مأساة حقيقية وأصبحت منطقة منكوبة".

وأوضح المركز أن زلزالا بقوة 7.2 درجات وقع على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي مدينة سان فيليبي في ولاية ياراكوي، على عمق 21.9 كم.

وأضافت أن زلزالا آخر وقع بعد أقل من دقيقة، وقوته 7.5 درجات على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي مدينة يوماري التابعة لولاية ياراكوي، بعمق 10 كم.