على خلفية مشاركتها في عمليات الإغاثة عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد..

فنزويلا تمنح وسام بطولة لفرق البحث والإنقاذ التركية على خلفية مشاركتها في عمليات الإغاثة عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد..

لا غوايرا/ الأناضول



منحت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، أوسمة بطولة لفرق البحث والإنقاذ الأجنبية العاملة في البلاد عقب الزلزال المزدوج.

وزارت رودريغيز ميناء لا غوايرا، حيث تتمركز فرق البحث والإنقاذ الأجنبية، في الولاية الأكثر تضررا من الزلزال.

وخلال الزيارة، التي شارك فيها وزيرا الخارجية إيفان خيل، والداخلية ديوسدادو كابيو، ورئيس البرلمان خورخي رودريغيز، سلمت رودريغيز قادة فرق البحث والإنقاذ وسام "بطل فنزويلا".

ومنحت رودريغيز وسام البطولة لقائد لواء المساعدات الإنسانية بالقوات المسلحة التركية، محمد بختيار، ولنائب مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في ولاية دنيزلي (غرب تركيا)، خلوق أوناي أرتن.

ومنحت كذلك كلاب فرق البحث والإنقاذ التركية الـ 6، التي أدت دورا حيويا في عمليات البحث بين الأنقاض، وسام "كلب فنزويلا البطل".

وسلمت رودريغيز أيضا رسالة شكر موجهة إلى تركيا، إلى سفيرها لدى كاراكاس ناجي آيدان قرمان أوغلو.

وفي حديث للأناضول، قال السفير قرمان أوغلو إن رودريغيز منحت وسام البطولة لفريق البحث والإنقاذ التركي، وسلمت رسالة شكر ووسام تقدير إلى الدولة التركية.

وأشار إلى أن تركيا وقفت إلى جانب فنزويلا منذ اللحظات الأولى للزلزال، معربا عن أمله في ألا تتعرض فنزويلا لمثل هذه الكارثة مرة أخرى".

ووسام "بطل فنزويلا" أحدثته كراكاس من أجل منحه لفرق البحث والإنقاذ الأجنبية التي شاركت في عمليات الإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وفي 24 يونيو، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي 26 يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.