الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أعلنت انهيار مبانٍ بالعاصمة كاراكاس، وبولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب الزلزالين العنيفين الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أعلنت انهيار مبانٍ بالعاصمة كاراكاس، وبولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون

بوغوتا / الأناضول

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، الخميس، فرض حالة الطوارئ عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد مساء الأربعاء.

وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة كاراكاس: "تم حتى الآن تسجيل 20 هزة ارتدادية، إنه وضع خلّف آثارا خطيرة".

وأشارت إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

وتابعت: "نعلن حالة الطوارئ وفقا لما ينص عليه دستورنا".

وأوضحت رودريغيز أن ولاية لا غويرا كانت الأكثر تضررا، حيث "انهارت عشرات المباني، وتواجه مأساة حقيقية وأصبحت منطقة منكوبة".



ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.



وأوضح المركز أن زلزالا بقوة 7.2 درجات وقع على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي مدينة سان فيليبي في ولاية ياراكوي، على عمق 21.9 كم.

وأضافت أن زلزالا آخر وقع بعد أقل من دقيقة، وقوته 7.5 درجات على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي مدينة يوماري التابعة لولاية ياراكوي، بعمق 10 كم.​​​​​​​

