في 24 يونيو/حزيران الماضي، ضرب فنزويلا زلزالان متتاليان بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات ما أسفر حتى الثلاثاء عن مقتل 1943 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة..

فنزويلا تعلن الحداد الوطني 7 أيام على ضحايا الزلزال في 24 يونيو/حزيران الماضي، ضرب فنزويلا زلزالان متتاليان بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات ما أسفر حتى الثلاثاء عن مقتل 1943 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة..

كاراكاس/ الأناضول

أعلنت فنزويلا الحداد الوطني لمدة 7 أيام على ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/حزيران الماضي، وأودى بحياة عدد كبير من الأشخاص.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، إن بلادها تعيش "حزنا عميقا" جراء الزلزال المزدوج.

وأضافت: "تكريما لذكرى من فقدوا حياتهم، قررت إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم (الأربعاء). وفي هذه اللحظات المفعمة بالحزن، نحتضن جميع من يعيشون هذه المأساة، ونجدد التزامنا بالوقوف إلى جانبهم وحمايتهم".

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، ضرب فنزويلا زلزالان متتاليان، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات، ما أسفر، حتى الثلاثاء، عن مقتل 1943 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن، في 26 يونيو/حزيران الماضي، أن قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدر بنحو 6.7 مليارات دولار.