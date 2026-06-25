الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز في تدوينة: تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي

فنزويلا تشكر الرئيس أردوغان على تضامنه إثر الزلزال المزدوج الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز في تدوينة: تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي

أنقرة/ الأناضول

وجّهت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رسالة التعزية والتضامن التي نشرها عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء.

وقالت رودريغيز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، مقتبسة رسالة الرئيس أردوغان، إنها تتقدم بالشكر للشعب التركي ورئيسه على تضامنهما مع الشعب الفنزويلي.

وأضافت: "نتلقى بتقدير كبير رسالة الدعم هذه واستعداد تركيا للوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه الأوقات الصعبة".



وتابعت: "يؤكد هذا الموقف مرة أخرى قوة الروابط القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل التي تميز العلاقات بين شعبينا".

وكان الرئيس أردوغان أعرب، في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعازيه للشعب والحكومة في فنزويلا.

وقال: "أشاطر من كل قلبي ألم ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأتقدم بخالص التعازي والمواساة لشعب فنزويلا الصديق وحكومتها وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أردوغان: "نحن في تركيا نقف إلى جانب أصدقائنا الفنزويليين في هذه الأيام الأليمة والعصيبة".

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الخميس، مصرع 164 شخصا وإصابة 971 آخرين، جراء الزلزال المزدوج.