المساعدات وصلت إلى فنزويلا محملة على متن طائرتي شحن وكان في استقبالها سفير تركيا لدى كاراكاس ووزير الخارجية الفنزويلي..

فنزويلا تتسلم 30 طنا من المساعدات الإنسانية التركية المساعدات وصلت إلى فنزويلا محملة على متن طائرتي شحن وكان في استقبالها سفير تركيا لدى كاراكاس ووزير الخارجية الفنزويلي..

إسطنبول/الأناضول

وصلت إلى فنزويلا، الاثنين مساعدات إنسانية تركية تزن 30 طناً على متن طائرتي شحن عسكريتين لمساعدة المنكوبين من الزلزال.

وكان في استقبال المساعدات الإنسانية في مطار سيمون بوليفار، سفير تركيا لدى كاراكاس ناجي أيدان قرمان أوغلو، ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو.

وقال السفير قرمان أوغلو في كلمة ألقاها في استقبال الطائرتين، إن المؤسسات التركية بذلت "جهداً كبيراً" عقب كارثتي الزلزال الكبيرتين.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ التركية أظهرت "تفانياً كبيراً" على مدى أسبوعين.



وتابع قائلا: "تتحدث السلطات الفنزويلية والشعب الفنزويلي بتقدير عن أعمال فرقنا. وقد انعكس هذا الرضا أيضاً في وسائل الإعلام هنا، وتسلط الأخبار الضوء على مدى احترافية فرقنا وتفانيها في العمل".

وذكّر قرمان أوغلو بأن فنزويلا أرسلت فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا عقب زلازل قهرمان مرعش التي وقعت في 6 فبراير/ شباط 2023.

وحول المساعدات الإنسانية التي وصلت من تركيا، أشار قرمان أوغلو إل أنها تحتوي على 275 خيمة كبيرة أرسلتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إلى جانب المعدات اللازمة لإقامة المخيمات، ونحو 7 أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية

وأوضح أن تركيا أرسلت مساعدات سابقة للمتضررين من الزلزال وأكد أنهم سيواصلون إرسال المساعدات للشعب الفنزويلي.

من جانبه، أكد الوزير الفنزويلي بينتو أهمية التضامن التركي، وقال: "هذا الاستقبال، وقبل كل شيء التضامن الذي أظهره الشعب التركي مع فنزويلا، له معانٍ كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف :"باسم الرئيسة المؤقتة للدولة ديلسي رودريغيز، نتقدم بالشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة والشعب التركي، والسفير أيدان قرمان أوغلو، وكذلك إلى وزير الخارجية هاكان فيدان الذي كنت على تواصل دائم معه منذ الساعات الأولى للزلزال. لقد كانت تركيا، كما هي دائماً، من أوائل الدول التي مدت يد العون منذ اللحظات الأولى للكارثة".

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات، والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

والاثنين، قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن عدد القتلى ارتفع بواقع 157 شخصا ليبلغ 4 آلاف 490، وأضاف أن عدد المصابين جراء الكارثة بلغ 16 ألفا و740 شخصا.

