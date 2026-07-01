زلزال مزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو، مخلفا حتى الثلاثاء 1943 قتيلًا

فنزويلا.. الفرق التركية تواصل عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال زلزال مزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو، مخلفا حتى الثلاثاء 1943 قتيلًا

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الفرق التابعة لها تواصل أعمال البحث والإنقاذ في فنزويلا التي ضربها زلزال مدمر الأسبوع الماضي.



جاء ذلك بتدوينة نشرتها الوزارة على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، مرفقة بمقطع فيديو يظهر عمل فرقها بين الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن فرقها تعمل ليلًا ونهارًا في ظروف صعبة، "أملًا في الوصول إلى الأشخاص الذين ينتظرهم ذووهم بفارغ الصبر".

وفي 24 يونيو/حزيران ضرب فنزويلا زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، مخلفين حتى الثلاثاء 1943 قتيلًا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.