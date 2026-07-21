فنزويلا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 5278 والجرحى إلى 16 ألفا و740 مصابا..

بوغوتا/ الأناضول

أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 5 آلاف و278، والمصابين إلى 16 ألفا و740.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، إن عدد القتلى ارتفع بمقدار 70 شخصا مقارنة بالإحصاءات السابقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية تسجيل 1405 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال المزدوج.

وفي سياق متصل، سلّمت الحكومة الفنزويلية، خلال مراسم أُقيمت في العاصمة كاراكاس وترأستها الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، أول دفعة من المنازل التي شُيدت للمتضررين، واستفادت منها أكثر من 240 أسرة.

وأكدت رودريغيز أن الحكومة ستواصل تسليم المساكن للمتضررين شهريا، مشيرة إلى أن 4 آلاف وحدة سكنية ستُنجز بحلول نهاية العام، وأن الحكومة تستهدف أكثر من 10 آلاف وحدة خلال عام 2027.

وسبق أن أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، وقوع زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات، يفصل بينهما 39 ثانية.

من جهته، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليارات دولار.