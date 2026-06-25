فنزويلا.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 188 شخصا

أنقرة/ الأناضول

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد الأربعاء إلى 188 قتيلا.

وأوضح رودريغيز، في تصريح صحفي، أن حصيلة الإصابات تجاوزت 1500 شخص، وأنه لا يزال أكثر من 200 شخص محاصرين تحت الأنقاض.

وذكر أن عدد القتلى ارتفع من 164 إلى 188 شخصا في آخر حصيلة رسمية.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.