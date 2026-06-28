فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 1450 قتيلا

نيويورك/ الأناضول

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الجاري، إلى 1450 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، الأحد، في تصريحات صحفية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1450 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 3 آلاف و150 شخصا.

وأوضح رودريغيز، أن عدد النازحين بسبب الزلزال بلغ 12 ألفا و721 شخصا.



كما أشار إلى انهيار 774 مبنى جراء الكارثة.

ولا يزال يُعتقد أن عشرات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن آخر حصيلة أعلن عنها رودريغيز السبت، بلغت 1430 قتيلا.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.