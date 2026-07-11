فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي..

فنزويلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4118 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي..

بوغوتا/ الأناضول



ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 4 آلاف و118 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الجمعة، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز أن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 آلاف و118 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

من جانب آخر، أجرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز جولة ميدانية للاطلاع على أعمال إصلاح البنية التحتية في منطقة ماكوتو التابعة لولاية لا غوايرا، والتي شهدت أكبر خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية، مساء الخميس، بلغت 3 آلاف و899 قتيلا.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

