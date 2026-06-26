فيما بلغ عدد المصابين ألفين و980 مصابا، بحسب ما أعلنته رئيس البلاد المؤقتة..

فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج إلى 589 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين ألفين و980 مصابا، بحسب ما أعلنته رئيس البلاد المؤقتة..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 589 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين ألفين و980 شخصا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها رودريغيز، حول آخر التطورات المتعلقة بالزلزال المزدوج.

وقالت رودريغيز إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأكدت أن سلطات البلاد "تعمل بدون توقف" لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.



وأشارت إلى إرسال قوات أمنية إلى ولاية لا غوايرا، الأكثر تضررا جراء الكارثة، لتسريع عمليات البحث والإنقاذ، وضمان توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على المتضررين.

وفي وقت سابق، الجمعة، كان قد أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 235 قتيلا، فضلا عن إصابة 4300 شخص.



ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.