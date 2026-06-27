فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج إلى 1430 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 3238 شخصا إضافة إلى فقدان 3142 أسرة لمنازلها

أنقرة/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 1430 قتيلا و3 آلاف و238 مصابا، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، نقلا عن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، بأن عدد القتلى جراء الزلزال المزدوج ارتفع إلى 1430 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 3 آلاف و238، إضافة إلى فقدان 3 آلاف و142 أسرة لمنازلها.

وأوضح رودريغيز، أن السلطات سجلت ما لا يقل عن 430 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين.

ومساء الأربعاء، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزالان إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كاراكاس وعدة ولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

والجمعة، أعلن رودريغيز، أن حصيلة الزلزالين في البلاد ارتفعت إلى 920 قتيلا و3 آلاف و360 مصابا.

