فلوريدا.. انفجار صاروخ "نيو غلين" أثناء الاختبار

أنقرة / الأناضول

انفجر صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة الفضاء "بلو أوريجين" التي أسسها الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، الخميس، وذلك أثناء اختبار إشعال المحرك في ولاية فلوريدا.

وقالت "بلو أوريجين" في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن صاروخ "نيو غلين" انفجر أثناء اختبار إشعال المحرك الذي أُجري في قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في فلوريدا، وذلك قبيل المهمة التي كانت مخططة للأسبوع المقبل.

من جانبه، ذكر بيزوس في تدوينة عبر "إكس"، أن سبب الانفجار لم يتحدد بعد، مؤكدا أنه سيتم إجراء الإصلاحات اللازمة عقب الحادثة، والمضي قدما في مواصلة أنشطة الإطلاق.

وأعلن المسؤولون عدم وقوع أي إصابات جراء الانفجار، مشيرين إلى عدم وجود أي وضع يهدد السلامة العامة بسبب الدخان والغازات المنتشرة في المحيط.

يُذكر أن صاروخ "نيو غلين" فشل سابقا في وضع قمر اصطناعي في مداره الصحيح خلال مهمته في 19 أبريل/ نيسان الماضي بسبب عدم توفير الدفع الكافي، وهو ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، لفتح تحقيق في الحادثة حينها.