رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول



​​​​​​​قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن إسرائيل اعتقلت 65 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري، بينهم أربعة اعتُقلوا منذ بدء الامتحانات، فيما حُوِّل أحدهم إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأضاف النادي (غير حكومي) في بيان، أن بين المعتقلين 4 طلاب اعتُقلوا خلال فترة الامتحانات، في إطار تصعيد يستهدف الطلبة الفلسطينيين وحرمانهم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن أحد الطلبة حُوِّل إلى الاعتقال الإداري، فيما أُصيب طالب آخر بجروح قبل اعتقاله، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح "نادي الأسير" أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملات الاعتقال بحق الطلبة، ضمن عمليات واسعة طالت عشرات آلاف الفلسطينيين، وحوّلت المسار التعليمي لطلبة الثانوية العامة إلى ما وصفه بمحطة للتنكيل والحرمان من أداء الامتحانات".

وأكد البيان أن هذا التصعيد لم يقتصر على الاعتقال، بل شمل حرمان الطلبة والأطفال داخل السجون من حقهم في التعليم، بعد أن سلبتهم سلطات السجون هذا الحق الذي ناضل الأسرى لسنوات من أجل انتزاعه.

وأضاف أن منظومة السجون الإسرائيلية تمارس سياسات التعذيب والإذلال والتنكيل بحق الأسرى، بمن فيهم الأطفال والطلبة، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف الطلبة الفلسطينيين وضمان حقهم في التعليم وحمايتهم من الانتهاكات.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ 8 أكتوبر 2023، عن مقتل أكثر من 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم خلال فترات الاحتجاز، وفقا لتقارير حقوقية.