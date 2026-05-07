فشل أوروبي في التوافق بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة

الرباط/ الأناضول

فشل البرلمان الأوروبي وممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة.

أفاد بذلك بيان صادر عن كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي، رئيس لجنة التجارة، بيرند لانغ، الخميس، بعد الجولة الثانية من المفاوضات مع حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الصيغة النهائية للتشريع المتعلق باتفاقية "ترنبري" التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2025.

وتأتي هذه التطورات عقب نحو أسبوع من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 بالمئة.

وقال لانغ: "لقد أحرزنا تقدما جيدا، ولكن لا يزال أمامنا بعض العمل".

وأضاف: "سنواصل العمل بجدية ومسؤولية لضمان الالتزام التام بنص وروح اتفاقية ترنبري، مع مراعاة المعايير والإجراءات الأوروبية".

وحدد موعد الجولة المقبلة في 19 مايو/ أيار الجاري في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (شرق) لمواصلة المحادثات بشأن هذه الاتفاقية

وأكد "التزام الاتحاد بتوفير ضمانات إضافية تعود بالنفع على المواطنين والشركات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."

والجمعة، أعلن ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاق التجارة المتفق عليه بشكل كامل.

وأوضح أنه سيرفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية الداخلة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المركبات التي تُنتج في مصانع داخل الولايات المتحدة لن تخضع لأي رسوم.

وذكر ترامب أن نسبة هذه الرسوم سترتفع من 15 إلى 25 بالمئة.

واتفاقية "ترنبري" التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي اتفاق إطاري وقّع في يوليو 2025 في منتجع "ترنبري" باسكتلندا، بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين



وبموجب الاتفاق، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، في حين أُعلن أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 15 بالمئة على منتجات الأعضاء بالتكتل.