أنقرة/الأناضول



أعلنت ولاية أنقرة، أن فريق "النجوم التركية" للاستعراض الجوي، التابع للقوات الجوية في البلاد، سيجري عرضا في سماء العاصمة، بمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن الفريق التابع لسلاح الجو التركي سيجري اليوم الأحد طلعات تجريبية (بروفة)، على أن ينفذ العرض الجوي الرسمي الاثنين.

وأوضح البيان أن الطلعات الاستعراضية ستجرى بين الساعة 15:15 و15:30 بالتوقيت المحلي.

وتستضيف العاصمة أنقرة قمة الناتو يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

