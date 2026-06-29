حسب بيان مشترك للبلدين ختام بزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا..

فرنسا وعُمان تدعوان لفتح هرمز دون شروط وتدعمان إقامة دولة فلسطين حسب بيان مشترك للبلدين ختام بزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا..

إسطنبول/ الأناضول

دعت فرنسا وسلطنة عمان، مساء الاثنين، إلى ضرورة فتح مضيق هرمز والالتزام بحق العابر دون شروط، مؤكدتين دعم حق إقامة دولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين نشرته وكالة الأنباء العمانية، في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا التي بدأت الأحد، وتعد الأولى له والثانية لسلطاني عماني منذ نحو 4 عقود.

وأكد البيان المشترك "ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، والالتزام بحريّة الملاحة غير المشروطة وغير المُقيدة، بما في ذلك حقّ المرور العابر وفقًا لقانون البحار".

ورحب الجانبان وفق البيان بـ"مذكرة التّفاهم المُتفق عليها بين الولايات المُتّحدة وإيران"، مؤكدين "دعم المفاوضات الجارية بينهما الرّامية إلى التوصّل إلى تسوية دبلوماسيّة طويلة الأمد".

وشدد البيان على "دعم تنفيذ حلّ الدّولتين وحقّ الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المُستقلّة".

​​​​​​​يتبع///