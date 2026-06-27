الأشخاص رددوا في 5 يونيو الجاري عبارة "مارين إلى السلطة، والعرب إلى المسلخ" في إشارة إلى السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان..

فرنسا.. محاكمة 3 أشخاص رددوا عبارات عنصرية ضد العرب الأشخاص رددوا في 5 يونيو الجاري عبارة "مارين إلى السلطة، والعرب إلى المسلخ" في إشارة إلى السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان..

باريس/ الأناضول

أحالت السلطات الفرنسية 3 أشخاص إلى المحاكمة بعد ترديدهم عبارات عنصرية ضد العرب داخل ملهى ليلي في إقليم أفيرون الفرنسي.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية، السبت، أدلى الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في ملهى ليلي في مدينة روديز التابعة لإقليم أفيرون، بإفاداتهم لدى الشرطة الأسبوع الجاري بشأن العبارات العنصرية التي أطلقوها ضد العرب.

ودافع المتهمون عن أنفسهم بالقول إنهم تصرفوا "تحت تأثير الكحول، ومن دون أي دوافع سياسية".

من جانبه، قال المدعي العام في مدينة روديز نيكولا ريغو مولر إن الأشخاص الثلاثة سيُحاكمون في 17 فبراير/شباط 2027 بتهمة "التحريض على الكراهية بدافع عنصري".

وكان الأشخاص قد رددوا داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة روديز، في 5 يونيو/حزيران الجاري، عبارة: "مارين إلى السلطة، والعرب إلى المسلخ"، في إشارة إلى السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وانتشرت مقاطع مصورة للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الغضب، ودفع النائب عن إقليم أفيرون في حزب "فرنسا الأبية" اليساري لوران ألكسندر، إلى تقديم شكوى قضائية بشأن الواقعة.

وعلى إثر ذلك، فتحت السلطات تحقيقا في 20 يونيو بتهمة "التحريض على الكراهية والعنف".