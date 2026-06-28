أسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة وهم طيار و10 مظليين..

فرنسا.. سقوط مفاجئ لطائرة مدنية يخلف 11 ضحية أسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة وهم طيار و10 مظليين..

أنقرة/الأناضول

لقي 11 شخصاً حتفهم، جراء تحطم طائرة مدنية كانت تقل مجموعة من المظليين في إقليم "مورث-إي-موزيل" شرقي فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع في منطقة "تومبلين" القريبة من مدينة "نانسي" شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن محافظة "مورت وموزيل"، بأن الطائرة التي أقلعت من مطار "نانسي-إيسي"، كانت تقل على متنها طياراً وعشرة مظليين، قبل أن تسقط وتتحطم لأسباب لم تُحدد بعد.

وأسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 11 شخصاً.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الفرنسية أن وزير الداخلية، لوران نونيز، سيتوجه إلى موقع الحادث خلال الساعات المقبلة للوقوف على ملابساته، فيما لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي بيان يكشف الأسباب التقنية الكامنة وراء سقوط الطائرة.