فرنسا.. جناح تركيا يجذب الأنظار في مهرجان كان السينمائي شهد لقاءات جمعت شركات الإنتاج التركية ووكالات البيع وممثلي القطاع..

أنقرة / الأناضول

حظي جناح تركيا ضمن فعاليات الدورة 79 من "مهرجان كان السينمائي" في فرنسا باهتمام كبير من الزوار.

وأقامت المديرية العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، الجناح الذي شهد لقاءات جمعت شركات الإنتاج التركية ووكالات البيع وممثلي القطاع، لبحث فرص التعاون الجديدة والإنتاج المشترك.

وجرى تقديم معلومات شاملة لممثلي القطاع حول البنية التحتية للإنتاج السينمائي في تركيا، ونظام الحوافز، والإمكانات التقنية، وآليات تصوير الأفلام.

كما قُدم للضيوف مواد تعريفية شاملة أعدتها الوزارة، تضمنت "دليل حوافز إنتاج الأفلام"، إلى جانب معلومات عن الأفلام التركية، وشركات الإنتاج، ووكالات البيع، والمهرجانات المقامة في تركيا.

وعُرض في الجناح أيضا محتوى ترويجياً لمواقع تصوير متنوعة في مختلف أنحاء تركيا، من المناطق الطبيعية الخلابة إلى المدن الأثرية والتاريخية.

يذكر أن المهرجان يُقام بمدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة مخرجين ومنتجين وممثلين من مختلف أنحاء العالم.

