شركة الكهرباء أوقفت تشغيل مفاعلين في محطة شوز النووية، ومفاعل ثالث في محطة أردين

فرنسا توقف تشغيل 3 مفاعلات نووية بسبب موجة الحر والجفاف شركة الكهرباء أوقفت تشغيل مفاعلين في محطة شوز النووية، ومفاعل ثالث في محطة أردين

أنقرة/ الأناضول

أوقفت فرنسا الثلاثاء، تشغيل 3 مفاعلات نووية في إطار إجراءات بيئية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض منسوب المياه.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شركة الكهرباء الفرنسية، أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما البلاد أديا إلى انخفاض منسوب المياه في نهري الميز والموزيل، ما استدعى اتخاذ تدابير تتعلق بتشغيل المفاعلات النووية وفق اللوائح البيئية الخاصة باستخدام المياه.

وأوضحت الشركة أنها أوقفت تشغيل مفاعلين في محطة شوز النووية، ومفاعل ثالث في محطة أردين.

وكانت الشركة خفضت أيضا إنتاج مفاعلات "بوجيه 3" و"تريكاستين 4" و"سان ألبان"، بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وتشهد فرنسا منذ مايو/ أيار سلسلة موجات من الحر سجلت درجات قياسية في يونيو/ حزيران، فيما صُنفت موجة الحر التي ضربت البلاد في يوليو/ تموز بأنها ثالث أطول موجة في تاريخ البلاد.

