فرنسا تشدد الرقابة على حدودها مع إسبانيا بعد دخول مهاجرين إلى سبتة وفق وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز...

أنقرة / الأناضول



قررت فرنسا، الجمعة، تعزيز إجراءات المراقبة على حدودها مع إسبانيا، عقب عبور مهاجرين غير نظاميين من مدينة الفنيدق شمالي المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، إنه أصدر تعليمات "بتعزيز الرقابة بشكل عاجل على الحدود مع إسبانيا" على خلفية التطورات في منطقة سبتة.

وأضاف نونيز أنه وجّه أيضا بتفعيل قوات التدخل السريع على الحدود في نقاط التفتيش.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت الجمعة أن عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا مدينة سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.



فيما تدخلت السلطات لمنع أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاولوا السباحة انطلاقا من سواحل مدينة القصر الصغير في شمال المغرب باتجاه سبتة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.



وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

