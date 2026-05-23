فرنسا تحظر فعالية "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب"

باريس/ الأناضول

أيدت محكمة فرنسية، السبت، قرار محافظة لوار أتلانتيك، القاضي بحظر فعالية "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب" في فرنسا.

وأعلنت رئيسة بلدية نانت جوانا رولان، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن المحكمة الإدارية في نانت صادقت على قرار محافظة لوار أتلانتيك، بحظر فعالية "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب".

وأوضحت رولان، أن المحافظة اتخذت قرار الحظر قبل يوم واحد فقط من موعد الفعالية.



واعتبرت أن القرار حرم آلاف المواطنين المسلمين وعائلاتهم من لقاء كانوا ينتظرونه منذ فترة طويلة.

وشددت رئيسة بلدية نانت، على أن الجمهورية يجب أن تجمع الناس لا أن تفرقهم.



وقالت: "أشارك المنظمين والمشاركين الذين كانوا يعتزمون الحضور مشاعر الحزن وخيبة الأمل".

والجمعة، أعلنت محافظة لوار أتلانتيك، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن المحافظ فابريس ريغوليه-روز، اتخذ، بتوجيهات من وزير الداخلية لوران نونيز، قرارا بحظر فعالية "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب" التي كان من المقرر تنظيمها يومي السبت والأحد في مدينة نانت.

وادعت المحافظة أن قرار الحظر جاء بسبب احتمال صدور تصريحات خلال الفعالية، من بعض المشاركين وبينهم مسؤولون في جمعية مسلمي فرنسا، "قد تُعتبر مخالفة للقانون ومنافية لكرامة الإنسان ولمبادئ الجمهورية"، وفق تعبيرها.

