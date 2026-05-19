فرنسا تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب على إيران وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل دائم للصراع..

الرباط / الأناضول



حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الثلاثاء، من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب على إيران، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع "الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي".

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي تستضيفه باريس يومي الاثنين والثلاثاء، في ظل رئاسة باريس للمجموعة هذا العام.

وتتألف مجموعة الدول الصناعية السبع من الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا.

وقال ليسكور إن "التضخم في أسعار الأسمدة والغذاء نتيجة التوترات في الشرق الأوسط يعني أن بعض الأفراد سيواجهون صعوبات في شراء الغذاء، أو حتى العثور عليه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في بعض الدول".

وأشار إلى أن الدول الأكثر هشاشة تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، "كما أن الأسمدة وسلاسل الإمداد تتعرض لضغوط".

وأضاف ليسكور أن "هذه الحرب تزامنت مع انطلاق موسم الزراعة في جزء كبير من العالم"، مؤكدا أن "الأولوية القصوى هي إعادة التدفقات التجارية إلى وضعها الطبيعي".

ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، والتوصل إلى حل دائم للصراع "الذي يؤثر على حياة الأفراد والاقتصاد العالمي".

وأكد ليسكور أن "حالة عدم اليقين نتيجة الحرب تتسبب في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تداعيات الحرب على إيران، عقب تعثر مفاوضات بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ 13 أبريل، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها المطلة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت طهران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق مسبق معها، وسط مخاوف دولية من احتمال انهيار هدنة سارية منذ 8 أبريل، في حال عدم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي شنت هجمات مضادة على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى أمريكيين وإسرائيليين.