فرنسا تتكبد مليار يورو جراء عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط

باريس / الأناضول

تكبّدت فرنسا ما لا يقل عن مليار يورو جراء عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط خلال الشهرين الماضيين، في أعقاب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو"، نقلا عن مصادر حكومية، أن هذه التكلفة تشمل طلعات المراقبة بمقاتلات "رافال"، وجزءا من مهام القوات البحرية، إضافة إلى نفقات الذخائر ووقود الطائرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات الفرنسية كثّفت أنشطتها الميدانية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، يقدّر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران بنحو 25 مليار دولار.

غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أمس الجمعة، إن التكلفة الفعلية للحرب على الأمريكية على بلاده بلغت نحو 100 مليار دولار، معتبرا أن تقديرات واشنطن الرسمية لا تعكس الواقع.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.