فرنسا.. انكماش الاقتصاد متأثرا بتداعيات الحرب على إيران

الرباط / الأناضول

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، انكماش اقتصاد البلاد خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس فصلي، متأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك في بيانات إحصائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (رسمي)، تزامنا مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على منطقة اليورو.

وقال المعهد إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الأول من 2026، بعدما سجل ارتفاعا مقداره 0.2 بالمئة خلال الربع الرابع من 2025.

وأضاف أن الناتج تأثر بتراجع إنفاق الأسر الفرنسية 0.2 بالمئة، خاصة على الوقود بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن صادرات البلاد انخفضت كذلك 3.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي متأثرة بتراجع صادرات الطيران، التي سجلت ارتفاعا 0.9 بالمئة خلال الربع الرابع من 2025.

وأشار المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سجل نموا خلال 2025 مقداره 0.9 بالمئة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 بالمئة خلال 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.9 بالمئة، بسبب تداعيات الحرب على إيران.