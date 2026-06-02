فرنسا: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يفاقم عدم الاستقرار على لسان المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول "لبنان"..

هاملتون/ الأناضول

قال المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

جاء ذلك في كلمته، الاثنين، خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول "لبنان" بطلب من فرنسا.

وذكر بونافونت أن طلب عقد الاجتماع جاء "ردا على توسيع إسرائيل بشكل كبير لعملياتها العسكرية في لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل/نيسان برعاية أمريكية".

بدوره، قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن لبنان يشهد "نسخة تكاد تكون مطابقة لسيناريو السيطرة الواسعة على قطاع غزة وتطهيره عبر التهجير القسري للسكان".

وطالب نيبينزيا بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا، مؤكدا أن الوصول إلى وقف إطلاق نار حقيقي لن يكون ممكنا من دون ذلك.

من جانبه، أشار المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ إلى أن ما يجري يمثل "أكبر تقدم عسكري إسرائيلي داخل لبنان منذ أكثر من 20 عاما".

كما أدان القائم بالأعمال المؤقت لبعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي التصعيد الإسرائيلي "غير المتناسب".

أما المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، فقد تبنى موقفا مختلفا عن بقية الأعضاء، إذ حمَّل المسؤولية إلى حزب الله وإيران، من دون التطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية.

وجاءت جلسة مجلس الأمن في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.