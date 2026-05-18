بحسب البيان الختامي لمؤتمرها الثامن الذي انطلق الخميس

"فتح" تختتم مؤتمرها العام وتنتخب لجنة مركزية ومجلسا ثوريا بحسب البيان الختامي لمؤتمرها الثامن الذي انطلق الخميس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أعلنت حركة "فتح"، الاثنين، اختتام أعمال مؤتمرها العام الثامن، وانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة.

جاء ذلك في بيان ختامي للمؤتمر الذي انطلق الخميس تلاه عضو الحركة أحمد صبح وبثه تلفزيون فلسطين الرسمي.

وأكد البيان، على تعزيز دور المرأة والشباب ومنحهم "تأثيرا حقيقيا" في صنع القرار داخل الحركة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض "تحديات وجودية" على الفلسطينيين، في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في مدينة القدس والضفة الغربية، محملا إسرائيل مسؤولية تفاقم الأوضاع.

وأكد البيان الختامي على أن "فتح" ستواصل "النضال بكل الوسائل السياسية والشعبية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة".

وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وأن أي مسار للوحدة الوطنية يجب أن يكون ضمن إطارها وعلى أساس الالتزام بقراراتها.

وجدد البيان التأكيد على أن القدس "العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، مع التعهد بمواصلة التصدي لمحاولات التهويد وتغيير الطابع الديني والتاريخي للمدينة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصف البيان القطاع بأنه "رحم الثورة"، مؤكدا أنه "لا دولة دون غزة ولا دولة في غزة"، مع التشديد على ضرورة إنهاء العدوان ورفع الحصار وضمان إدخال المساعدات والإسراع بإعادة الإعمار.

كما شدد على أن أي ترتيبات مستقبلية في غزة يجب أن تتم حصرا ضمن إطار الحكومة الفلسطينية.

وتناول البيان قضية الأسرى باعتبارها "قضية وطنية مركزية"، مشيرا إلى تسجيل نحو مليون حالة اعتقال منذ عام 1967، ومؤكدا أن إطلاق سراحهم ورعاية عائلاتهم "واجب وطني عاجل وغير قابل للتأجيل".

كما دعا البيان الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها المالية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا التزام الحركة بالإصلاح الداخلي وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

وأكد على تبني "المقاومة الشعبية السلمية" في مواجهة الاحتلال والاستيطان، بوصفها خيارا استراتيجيا للحركة في المرحلة المقبلة.

يتبع//

