نائب الرئيس الأمريكي قال إن تل أبيب وبيروت تجريان محادثات مباشرة دون وسطاء

فانس: نفي طهران وجود مفاوضات مع واشنطن "مزعج" ولا أفهم تكتيكاتها نائب الرئيس الأمريكي قال إن تل أبيب وبيروت تجريان محادثات مباشرة دون وسطاء

واشنطن / الأناضول

أبدى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انزعاجه من تصريحات إيرانية تنفي وجود محادثات سلام بين البلدين، مدعيا أنه لا يفهم التكتيكات التي تنتهجها طهران.

وقال فانس في برنامج "ذا ميشل نوليس شو" على منصة "يوتيوب" الثلاثاء: "الإيرانيون، في الوقت الذي تستمر فيه المباحثات الفنية مع الولايات المتحدة من أجل السلام، يصرحون قائلين: لا، لا، لا توجد أي محادثات سلام جارية".

وذكر أن هذا الأسلوب يجده "مثيرًا للاهتمام ومزعجًا في الوقت نفسه"، واعتبره "تكتيكات تفاوضية وأسلوبًا خطابيًا إيرانيًا لا أستطيع أن أفهمه تمامًا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك أدوات ضغط قوية "في حال تصرفت إيران بشكل غير مناسب"، مؤكدًا أن واشنطن تنتظر من طهران التزامات نووية دائمة وقابلة للتحقق.

وحول المفاوضات الجارية مع إيران، قال: "ما زال أمامنا الكثير من الجولات".

وفي 18 يونيو/حزيران وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط.

وتنص مذكرة التفاهم على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

إسرائيل ولبنان

وأجاب فانس عن أسئلة تتعلق بالمحادثات المستمرة بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أن المفاوضات بين الجانبين أحرزت تقدمًا.

وأكد أن تل أبيب وبيروت تجريان محادثات مباشرة من دون وسطاء.

وتابع: "لبنان وإسرائيل يتحدثان الآن بشكل مباشر، وهو أمر لم يكن موجودًا قبل بضعة أشهر، ويبدو أن الطرفين يلتقيان بصورة عامة عند خطوط عريضة متشابهة".

والجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب "اتفاق الإطار" في واشنطن برعاية أمريكية، في ختام جولة خامسة من المفاوضات تناولت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الانتشار جنوبي لبنان.

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4246 شخصًا وإصابة 12190 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.