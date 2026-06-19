فانس لإسرائيل: لدينا احتياجات مختلفة

أنقرة/ الأناضول

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه لا يثق بأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، مبينا أنّ لكل دولة احتياجات مختلفة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها جي دي فانس الخميس مع قناة البودكاست "The Diary of a CEO"، تناول خلالها العلاقات مع إسرائيل.

واعتبر فانس أن إسرائيل "شريك جيد"، مضيفاً أنها "تصف الأمر أحياناً بشكل خاطئ وتقول إن إسرائيل والولايات المتحدة على الخط نفسه دائماً، وهذا غير صحيح".

وأضاف: "نحن دولتان مختلفتان، ولدينا احتياجات مختلفة، ونوجد في مناطق جغرافية مختلفة".

ورداً على سؤال المحاور عمّا إذا كان يثق بإسرائيل، قال فانس: "عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، فأنا لا أثق بأحد".

وتابع: "هل أعتقد أنهم يتمتعون بالكفاءة؟ نعم. وهل أعتقد أن لدينا مصالح مشتركة وأننا نعمل معاً بشكل جيد؟ نعم".

وفي وقت سابق الخميس انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، وقال إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل في الآونة الأخيرة "مصنوعة بأيد أمريكية وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين".

وقال فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يهاجمون الاتفاق ويهاجمون الرئيس ترامب شخصيا.

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني، إلكترونياً، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.