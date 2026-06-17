فانس: اتفاق إيران يشمل لبنان ودول الخليج وإسرائيل

إسطنبول / الأناضول

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأربعاء، إن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يشمل أيضا لبنان ودول الخليج وإسرائيل، واصفا إياه بأنه "اتفاق سلام إقليمي حقيقي".

يأتي ذلك وسط غموض بشأن مضامين الاتفاق وآليات تنفيذه، لا سيما ما يتعلق بلبنان، في ظل مواقف إسرائيلية رافضة لربط أي تفاهم مع إيران بوقف العمليات العسكرية أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق يشمل لبنان، قال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغن كيلي: "هذا اتفاق سلام إقليمي، سيشمل دول الخليج، وسيشمل إسرائيل، وسيشمل لبنان".

وأضاف: "الفكرة الأساسية أن هذا يعد اتفاق سلام إقليميا حقيقيا".

والأحد أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة الموافق 19 يونيو/ حزيران، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

وفي حين لم يكشف الجانب الأمريكي تفاصيل الاتفاق كاملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق، وإنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وتشير المواقف الإسرائيلية إلى معارضة داخل بعض الأوساط الحكومية، خاصة وزراء اليمين المتطرف، لربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان أو تقديم تنازلات أمنية.

ومن شأن إدراج لبنان ودول الخليج وإسرائيل ضمن نطاق الاتفاق أن يمنحه بعدا إقليميا واسعا يتجاوز الملف الإيراني الأمريكي المباشر، في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات مرتبطة بعدوان إسرائيل على لبنان، ومستقبل أمن الخليج، وتداعيات المواجهة بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق الأربعاء، جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، التأكيد على أن مسار بلاده بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات واشنطن وطهران، لكنه أكد دعم أي دولة تساعد في وقف إطلاق النار بما في ذلك إيران.

وتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، أمل في أن تكون "إيجابية أكثر لا سيما مع الاهتمام الكبير للإدارة الأميركية بلبنان".

وفي 11 يونيو الجاري ترأس عون اجتماعا تحضيريا للمفاوضات المرتقبة مع إسرائيل خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، تم خلاله "تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين" اللذين عقدا في واشنطن في 29 مايو/ أيار و2 و3 يونيو مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي".

وفي 3 يونيو أصدرت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بيانا مشتركا بشأن التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف لإطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة عقدت في واشنطن.