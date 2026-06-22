نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبيل مغادرته سويسرا عقب محادثات مع إيران: الإيرانيون لم ينسحبوا من طاولة المفاوضات

فانس: أحرزنا تقدما مع إيران ووضعنا أساسا لاتفاق نهائي ناجح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبيل مغادرته سويسرا عقب محادثات مع إيران: الإيرانيون لم ينسحبوا من طاولة المفاوضات

أنقرة / الأناضول

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبيل مغادرته سويسرا عقب محادثات مع إيران:

- الإيرانيون لم ينسحبوا من طاولة المفاوضات

- الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة حظي بموافقة الولايات المتحدة وقطر

- مضيق هرمز "مفتوح" و أسعار الغاز والنفط بدأت بالانخفاض

- وضعنا أساسا متينا لاتفاق نهائي ناجح

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الاثنين، إنهم وضعوا أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ناجح مع الجانب الإيراني، خلال المحادثات في سويسرا.

وأوضح فانس في تصريحات قبيل مغادرته سويسرا عقب محادثات مع إيران، أنهم أحرزوا تقدما ملحوظا في المفاوضات مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنهم وضعوا أساسا متينا لـ"اتفاق نهائي ناجح".

وأضاف أن "الإيرانيين لم ينسحبوا من طاولة المفاوضات، ولا تزال وفودهم الفنية موجودة هنا في بورغنشتوك وتعمل مع وفدنا الفني".

وذكر أنه سيعود إلى الولايات المتحدة، لكن الفرق الفنية ستواصل العمل تحت إشراف ورقابة مناسبة لضمان تحقيق الأهداف التي تهم الجميع.

وأشار إلى أن مضيق هرمز "مفتوح" وأن أسعار الغاز والنفط بدأت بالانخفاض، وملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي بدأت بالتدفق عبر المضيق.

ولفت فانس أنهم يسعون إلى إنشاء مركز تنسيق لإزالة الألغام من المضيق.

وأوضح فانس أن الجانب الإيراني وافق على إعادة نشر مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفا ذلك بأنه "نقطة تحول هامة" ويمثل "الخطوة الأولى نحو إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم".

وأشار فانس إلى أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة حظي بموافقة الولايات المتحدة وقطر، مضيفا: "سيتم استخدام الأموال لشراء فول الصويا والذرة والقمح الأمريكي لصالح الشعب الإيراني".

- الوضع في لبنان

وحول الوضع في لبنان، أكد فانس على ضرورة حماية وحدة أراضي لبنان وسيادته، إلا أنه وفي موقف يتجاهل العدوان الإسرائيلي، أشار إلى أنهم يعتقدون أن "الوصول إلى مرحلة ضمان أمن إسرائيل يتطلب جهدا كبيرا".

وأضاف أن "الوصول إلى وضع تُصان فيه وحدة أراضي لبنان وسيادته سيتطلب الكثير من العمل".

وذكر أن التنسيق السليم يتطلب تنسيقا مع القوات المسلحة اللبنانية، بالإضافة إلى كبح إيران جماح "حزب الله".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بتدوينة على منصة شركة "إكس"، إحراز "تقدم مهم" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا، بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وشارك في المحادثات رفيعة المستوى، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن الجانب الإيراني، رئيس البرلمان وفريق التفاوض محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأعلنت قطر وباكستان - دولتا الوساطة بين إيران والولايات المتحدة - أن هناك "تقدما مشجعا" في المفاوضات الجارية بين البلدين الأخيرين في سويسرا، وأنه تقرر استمرارها لنهاية الأسبوع وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

وانطلقت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.