الممثل التركي جلال آل، الذي جسّد شخصية عبد الرحمن ألب بمسلسل قيامة أرطغرل دعا إلى المشاركة في الحملة..

"فارس" مسلسل قيامة أرطغرل يشارك في حملة دعم مسجد بكاليفورنيا الممثل التركي جلال آل، الذي جسّد شخصية عبد الرحمن ألب بمسلسل قيامة أرطغرل دعا إلى المشاركة في الحملة..

نيويورك / الأناضول



شارك الممثل التركي جلال آل، الذي جسّد شخصية عبد الرحمن ألب بمسلسل قيامة أرطغرل، في حملة دعم أُطلقت لتوفير احتياجات مسجد "أرطغرل غازي" بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ودعا جلال آل إلى دعم الجهود الرامية لتطوير مسجد "أرطغرل غازي" التابع للديانة التركية في وادي السيليكون، حيث يُخطط لتوسيعه ليشمل أنشطة تعليمية وثقافية إلى جانب دوره الديني.

وأوضح آل، الذي يطل حاليا على المشاهدين بشخصية شامل بك في مسلسل "محمد: سلطان الفتوحات"، أنه على تواصل مع إدارة المسجد منذ مرحلة شرائه وحتى إطلاق اسم أرطغرل غازي عليه.

وخلال زيارته للمسجد، التقط آل صورا تذكارية أمام قبعة الكالباك التاريخية وعلم يحمل شعار قبيلة قايي المعلّق على أحد جدرانه.

وفي حديث للأناضول، قال آل إنه وصل إلى وادي السيليكون للمشاركة في فعالية خيرية تهدف إلى سداد ما تبقى من ديون المسجد وتمويل مشروع توسعته، داعيا إلى المشاركة في الفعالية.

وأضاف "لدينا حلم بتحويل المسجد إلى مجمع إسلامي متكامل يضم مرافق تعليمية للنساء ومساحات جديدة لأبنائنا".

وأشار إلى أنه يشعر بارتباط خاص بالمسجد كونه يحمل اسم أرطغرل غازي، والد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية.

كما شارك آل في الترويج لمعرض خُصص ريعه لدعم المسجد، ضم نسخا مقلدة من سيوف النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والخليفة عثمان بن عفان والسلطان محمد الفاتح.