فاديفول: سحب قوات أمريكية من ألمانيا لن يضعف قوة الردع في الناتو تصريح صحفي لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بشأن خطة الولايات المتحدة سحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا..

أثينا/ الأناضول

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن قرار الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في ألمانيا لن يؤدي إلى إضعاف قوة الردع لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في أوروبا.

جاءت تصريحات فاديفول خلال مؤتمر صحفي مشترك في أثينا، الاثنين، عقب لقاء نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس.

وتعليقا على خطة الولايات المتحدة سحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا، قال فاديفول: "أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك قيمة الناتو وأهميته لأمنها أيضا".

وأضاف فاديفول أنهم بحاجة إلى التحدث مع الولايات المتحدة لفهم القرار بشكل أفضل وتحديد موقفهم.

وأردف: "ليس لدي أدنى شك في أن قوة الردع للناتو في أوروبا لن تتراجع. وفي كل الأحوال سيتم تعويض ذلك".

ومؤخرا، صرح المستشار الألماني فريدرش ميرتس بأنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب مع إيران سريعا، وأنها تفتقر إلى "استراتيجية مقنعة حقا" في المفاوضات.

وردا على تصريحات ميرتس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تدرس خفض عدد القوات المتمركزة في ألمانيا.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

وبحسب بيانات الجيش الأمريكي، فإنه اعتبارا من نهاية عام 2025 يوجد أكثر من 36 ألفا و400 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا.

وبهذا العدد، تُعد ألمانيا ثاني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة بعد اليابان.