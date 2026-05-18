غولان: نتنياهو غير مؤهل لإدارة الحروب وخسائر الجيش في تزايد قال إن حكومة نتنياهو تحاول تضليل الرأي العام، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت..

القدس/ الأناضول

شكك رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان، الاثنين، في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إدارة الحروب التي تخوضها إسرائيل، مؤكدا أن عدد الجنود القتلى في تزايد مستمر.

وقال غولان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إنه غير متأكد من أن نتنياهو يتمتع باللياقة البدنية والعقلية اللازمة لإدارة الحروب الجارية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غولان قوله في اجتماع لحزبه: "عدد القتلى من الجنود يتزايد باستمرار، وهذه الحكومة تحاول تضليل الرأي العام وجعلنا نتعود على حصيلة القتلى اليومية".

وأضاف: "تشن الحكومة الإسرائيلية حملة بلا هدف ولا أمل، وتحول جنود الجيش الإسرائيلي إلى أهداف سهلة أمام طائرات حزب الله المسيّرة".

وتابع غولان: "نتنياهو، كعادته، عاجز عن اتخاذ قرار يخدم أمن إسرائيل، فهو يفضل مصالحه الشخصية. لست متأكدًا من أنه، في وضعه الحالي، يتمتع باللياقة البدنية والعقلية اللازمة لإدارة هذه الحروب الصعبة".

ويُطلق المسؤولون الإسرائيليون على الحروب مصطلح "حملات".

وكان غولان قد عارض استمرار الحرب التي بدأتها إسرائيل على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما حذر حكومة نتنياهو من "الانزلاق إلى مستنقع لبنان وحرب مفتوحة بلا نهاية"، بالتزامن مع التوغل البري الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان.

وفي 2 مارس/آذار، بدأ "حزب الله" استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتبدأ إسرائيل في اليوم التالي توغلا بريا في الجنوب.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وبعضها الآخر خلال الحرب الأخيرة على البلد العربي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

