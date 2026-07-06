رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون: تركيا ستواصل تطوير تعاونها في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الصديقة والحليفة..

غورغون: تعاون تركيا ورومانيا الدفاعي يدعم أمن الناتو رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون: تركيا ستواصل تطوير تعاونها في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الصديقة والحليفة..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، إن التعاون بين تركيا ورومانيا في مجال الصناعات الدفاعية سيسهم في تعزيز القدرات المشتركة للبلدين والأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة، الاثنين، بشأن استقبال غورغون لنائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا والوفد المرافق له في منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش".

وأوضح البيان أن الزيارة جرت في إطار قمة الناتو 2026 ومنتدى الصناعات الدفاعية للحلف في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أن الوفد الروماني اطّلع خلال الزيارة على مشاريع الطيران التركية، والبنية التحتية الإنتاجية، والقدرات التكنولوجية المتقدمة.

صورة : SSB/AA

ونقل البيان عن غورغون قوله: "سعدنا باستضافة السيد ميروتا والوفد المرافق له في منشآت توساش، في إطار قمة الناتو 2026 ومنتدى الصناعات الدفاعية للحلف".

وأشار غورغون إلى أن كورفيت "كام. رومان"، الذي تم تسليمها مؤخرًا إلى البحرية الرومانية، يشكل مؤشرا ملموسا على المستوى الذي بلغه التعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا ورومانيا بوصفهما حليفتين قويتين في الناتو.

وتابع: "أؤمن بأن الارتقاء بهذه الشراكة القوية إلى مستوى أبعد سيوفر إسهامات مهمة لقدراتنا المشتركة والأمن الجماعي للحلف".

وأكد أن تركيا ستواصل تطوير تعاونها في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الصديقة والحليفة ضمن نهج استراتيجي.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

