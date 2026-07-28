غوتيريش يطالب إسرائيل بمنع اعتداءات المستوطنين وحماية المدنيين

نيويورك/ الأناضول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن غوتيريش يدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي شملت إحراق مسجدين، وتخريب ممتلكات خاصة، وشن اعتداءات استهدفت الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وأضاف أن الهجمات على دور العبادة "بغيضة وغير مقبولة"، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع المتوترة أصلًا.

وأشار إلى أن الأمين العام يطالب بسرعة تحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم، بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

كما دعا غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وضمان حماية المدنيين.

وجدد دعوته إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي تصعيد إضافي، واتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء وخفض التوتر.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات دهم واعتقال، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.