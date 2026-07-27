غوتيريش يزور جزيرة قبرص لبحث فرص استئناف المفاوضات

لفكوشا/ الأناضول

يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارة رسمية إلى جزيرة قبرص بعد ظهر الاثنين، بهدف دعم الجهود الرامية إلى استئناف العملية التفاوضية بشأن القضية القبرصية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بقبرص ماريا أنخيلا أولغين كويلار، عقب لقائها مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان بالعاصمة لفكوشا.

وقالت كويلار إن غوتيريش سيعقد غدا الثلاثاء لقاءين منفصلين مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية وزعيم الإدارة القبرصية الرومية نيكوس خريستودوليدس، قبل أن يجمعهما في مأدبة عشاء مساء اليوم نفسه.

وأضافت أن الزيارة تعكس التزام غوتيريش بمتابعة الملف القبرصي، مشيرة إلى أنه أولى اهتماما وثيقا بهذه القضية طوال السنوات العشر التي قضاها في منصبه.

وتشهد قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.