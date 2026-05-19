غوتيريش يدين الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو ويصفه بـ"البغيض" وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك..

نيويورك/ الأناضول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بشدة الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش "يدين بشدة الهجوم الدموي الذي وقع أمس على مسجد في سان دييغو وأدى إلى مقتل 3 أشخاص".

وأكد دوجاريك أن الأمين العام يعتبر الهجمات على دور العبادة "أعمالا بغيضة"، مشددا على ضرورة التصدي بشكل عاجل لكافة أشكال الكراهية والتعصب.

وأضاف أن غوتيريش قدّم تعازيه لعائلات الضحايا، معربا عن تضامنه مع المجتمع الإسلامي، وداعيا إلى إجراء تحقيق كامل في الهجوم.

ومساء الاثنين، تعرَّض المركز الإسلامي في سان دييغو لهجوم مسلح نفذه شخصان مجهولا الهوية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وانتحار المهاجمين.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن المهاجمين انتحرا، وأن التحقيقات جارية في الحادث، ويجري التعامل معه على أنه "جريمة كراهية".

