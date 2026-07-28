غوتيريش وصل مساء الاثنين إلى الإدارة الرومية في جنوب قبرص في إطار زيارته إلى الجزيرة.

غوتيريش: نسعى لدعم القبارصة في مساعيهم للتوصل إلى حل شامل غوتيريش وصل مساء الاثنين إلى الإدارة الرومية في جنوب قبرص في إطار زيارته إلى الجزيرة.

لفكوشا / الأناضول



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن زيارته إلى جزيرة قبرص تهدف إلى دعم القبارصة في مساعيهم للتوصل إلى حل شامل ومستدام للقضية القبرصية.

ووصل غوتيريش مساء الاثنين إلى الإدارة الرومية في قبرص في إطار زيارته إلى الجزيرة.

وأوضح غوتيريش في تدوينة على منصة شركة "إكس" عقب وصوله الجزيرة، إن هدف زيارته هو دعم المجتمعين في البحث عن حل شامل ومستدام.

وأضاف قائلا: "الأمم المتحدة لا تفرض السلام. القبارصة وحدهم، من خلال قادتهم، يستطيعون بناءه".

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش الثلاثاء زعيم الإدارة القبرصية الرومية نيكوس خريستودوليدس، قبل أن يتوجه إلى جمهورية شمال قبرص التركية للقاء الرئيس طوفان إرهورمان ضمن برنامج زيارته.

وتشهد قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.



ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

