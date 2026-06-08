غوتيريش: مقتل 80 موظفا للأمم المتحدة العام الماضي في غزة ** الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

نيويورك/ الأناضول

- من الضحايا 97 موظفا مدنيا و39 عنصر قوات سلام، يحملون جنسيات 32 دولة

- 80 من القتلى كانوا يعملون لدى وكالة الأونروا في قطاع غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 136 من موظفي المنظمة لقوا حتفهم أثناء أداء مهامهم خلال العام الماضي، بينهم 80 موظفاً كانوا يعملون في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة بالعام 2025.

وأوضح غوتيريش أن من بين الضحايا 97 موظفاً مدنياً و39 من عناصر قوات حفظ السلام، يحملون جنسيات 32 دولة.

وأشار إلى أن 80 من القتلى كانوا يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وصرح بأن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة يفوق عدد من فقدتهم المنظمة في أي نزاع أو كارثة أخرى في تاريخها.

وأضاف أن بعض الموظفين قُتلوا إلى جانب أفراد عائلاتهم في منازلهم أو أماكن لجوئهم، بينما قُتل آخرون أثناء أداء واجباتهم في المكاتب والملاجئ والمجتمعات التي كانوا يخدمونها.

وأكد غوتيريش أن استهداف موظفي الأمم المتحدة وعناصر حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وجرى التوصل إلى الاتفاق في غزة، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت إلى جانب الضحايا، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.